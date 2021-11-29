Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan lodos hayatı olumsuz etkiliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Boğazı ağır hava şartları nedeniyle saat 14.30 itibariyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.

İstanbul Boğazı'nda sis seferlerin aksamasına neden oldu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre kısıtlı görüş nedeniyle İstinye-Yeniköy arası gemi geçişlerine kapatıldı.