Türkiye Gazetesi

Lodos, İstanbul'da büyük tahribata yol açtı. Fırtına sebebiyle düşen çatılar 4 kişiyi hayatıncan etti, 38 kişiyi de yaraladı. Bu durum sonrası İstanbul Valiliği, vatandaşlara uyarıda bulundu.

ŞİDDETİ SÜRECEK

Valilik tarafından yapılan açıklamada, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden saat 19.00'da alınan verilere göre İstanbul'daki kuvvetli rüzgar ve fırtınanın, bu gece yarısına kadar 70-110 km/sa hızla devam edeceği belirtildi.

SEL UYARISI

Gece yarısından sabahın erken saatlerine kadar rüzgarın 50-60 km/sa hıza düşeceği ifade edilen açıklamada, şu bilgiler aktarıldı: Sabahın ilk saatlerinden itibaren hızını arttıracak rüzgarın, saat 18.00'e kadar 70-90 km/sa hıza ulaşacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması, ağaç-direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımdaki aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, lodos nedeniyle eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel de izinli sayılacak.

Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına engeli Çanakkale Boğazı'nda fırtına, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor. Fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından yeniden yapılmaya başlanan Çanakkale ve Kilitbahir arasındaki feribot seferlerine tekrar ara verildi.

Bakan Koca fırtınanın bilançosunu açıkladı:4 ölü 38 yaralı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Marmara Bölgesi'nde etkili olan fırtınanın bilançosunu açıkladı. Koca, şiddetinin artıran fırtınada 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 38 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Fırtına İstanbul'u yıktı geçti Türkiye'nin bir çok bölümü şiddetli fırtınanın etkisi altında. İstanbul'da şiddetli fırtına nedeniyle çatılar uçtu ağaçlar söküldü, tekneler battı. İzmir Karşıyaka'da deniz taştı, Bursa'da fırtına nedeniyle metro arıza yaptı, yolcular tahliye edildi.