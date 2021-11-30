Türkiye Gazetesi

Lodos, bugün Türkiye'de hayatı adeta durma noktasına getirdi. Kocaeli'de de etkili olan şiddetli rüzgar, İzmit'teki Arızlı Camii'nin minaresini devirdi. Minare yere düşerken bölgede kimsenin olmaması facianın önüne geçti. Vatandaşların ihbarı sonrası AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine geldi. Ekipler, cami çevresindeki evleri tahliye etti.

Bu arada bölgedeki bir başka cami olan Sarıcalar Camii'nin minaresi ise tamamen yıkıldı. Ekipler, burada da çalışma başlattı.

İstanbul’da lodos: Dalgaların yüksekliği metreleri buldu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan fırtına uyarısı sonrasında İstanbul’da lodos etkili oldu. Lodosla beraber yükselen dalgaların boyu metrelerce yükseldi.

Deniz salyalarını lodos temizledi Marmara Denizi’nde son 3 aydır yaşanan deniz salyası sebebiyle beyaz ve kahverengi tabaka ile kaplanan Gemlik Körfezi bir gecede lodosun etkisiyle eski haline döndü. Salyalar ise başka bölgelere dağıldı.