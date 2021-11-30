Türkiye Gazetesi

Bartın'da ailesi ile birlikte yaşayan 31 yaşındaki Songül Sarı, hafta sonu öğle saatlerinde evden çıktı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Gidebileceği her yeri arayan aile bireyleri Sarı’ya ulaşamayınca durum emniyet ekiplerine bildirildi. Emniyet ekipleri ve aile üyelerinin yaptığı arama çalışmaları sonucunda Sarı’nın cansız bedenine köy yakınlarında yer alan bir tarladaki su kuyusunda ulaşıldı.

SU KUYUSUNUN DUVARINA 3 İSİM YAZMIŞ

Bölgeye sevk edilen ekiplerce 6 metre derinliğindeki kuyudaki su, motorlu pompalarla boşaltıldı. Daha sonra Sarı’nın halata bağlanan cansız bedeni kuyu dışına çıkarıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken Sarı’nın cansız bedeninin bulunduğu su kuyusunun duvarına ölümünden sorumlu tuttuğu aile bireylerinden üç kişinin ismini yazdığı öğrenildi.

Su kuyusunun duvarına yazılan notta ismi geçen aile bireyleri ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine getirildi.

Otopsi işlemlerinin ardından Sarı’nın cenazesi Gecen mahallesi mezarlığındaki aile kabristanına defnedilirken olayla ilgili soruşturma genişletilerek devam ediyor.

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