Türkiye Gazetesi

Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Silifke E-Sınav Merkezinde gerçekleşen ehliyet sınavında bir şahsın kopya çektiğinden şüphelenen görevliler polisi aradı. Sınav görevlilerinin ihbarı üzerine sınav merkezine giden Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 39 yaşındaki N.K. adlı şüphelinin üzerinde arama yaptı.

20 BİN TL KARŞILIĞINDA KOPYA DÜZENEĞİ HAZIRLATTI

Polis ekipleri şahsın üzerinde bulunan korse içerisinde gizlenmiş kamera düzeneği ve bel kısmında bulunan beyaz torba içinde cep telefonu, modem ve kulak içi kablosuz kulaklık bulunduğunu tespit etti. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki ifadesinde 20 bin TL karşılığında B. Ç.’ye kopya düzeneği hazırlattığını, 12 bin TL ödeme yaptığını ve sınav sonunda 8 bin TL daha ödeme yapacağını söyledi.

SERBEST BIRAKILDI

Şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede savcılık ifadesi sonrası serbest bırakılırken, düzeneği hazırlayan B.Ç.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Ehliyet sınavından geçebilmek için hazırladıkları kopya düzeneği pes dedirtti! Malatya'da ehliyet sınavından geçebilmek için sesli ve görüntülü kopya düzeneği hazırlayarak kopya girişiminde bulunan 13 kişi yakalandı. Şahısların üzerinde kamera, kulaklık 'böcek' adı verilen özel dinleme cihazı bulundu. Olayla ilgili 18'i yabancı uyruklu 24 kişi gözaltına alındı.