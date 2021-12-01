Elazığ'da, Eski Baskil Belediye Başkanı Kemal Ulukent'in kullandığı otomobil, S.Ç. yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada Ulukent ile S.Ç. ve yanında bulunan eşi yaralandı. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçlardan çıkarılan yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı. Ulukent'in sağlık durumu iyi.
Feci kaza! Ölü ve yararlılar var Şanlıurfa'da seyir halindeki bir otomobilin kontrolden çıkarak yan yatması sonucu, araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.
Bursa otobanda feci kaza: 4 İHH gönüllüsü hayatını kaybetti Bursa-İstanbul Otoyolu Gemlik Serbest Bölgesi kavşağında Selçukgazi tüneli yakınlarında sabah saatlerinde meydana gelen kazada kamyona çarpan otomobil sürücüsü ve araçtaki 4 kişi yaşamını kaybetti.
Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı
Elazığ'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Elazığ'da, Eski Baskil Belediye Başkanı Kemal Ulukent'in kullandığı otomobil, S.Ç. yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada Ulukent ile S.Ç. ve yanında bulunan eşi yaralandı. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçlardan çıkarılan yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı. Ulukent'in sağlık durumu iyi.
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