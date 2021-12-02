Türkiye Gazetesi

Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, İstanbul’u ziyaret eden yabancı turist sayısı yılın ilk 10 ayında 6 milyon 982 bin 691 oldu. Ekimde ise İstanbul’u 1 milyon 152 bin 771 kişi ziyaret etti. Turist sayısı ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 116 artış kaydetti.

HAVA YOLUYLA GELENLERDE YÜZDE 117 ARTIŞ

İstanbul’a ekimde 1 milyon 148 bin 689 kişi hava yoluyla gelirken, deniz yoluyla şehri ziyaret edenlerin sayısı ise 4 bin 82 oldu. Geçen seneye göre kente hava yoluyla gelenlerin sayısı yüzde 117, deniz yoluyla gelenlerin oranı yüzde 25 arttı. Ekim ayında Atatürk Havalimanı’ndan 1.231, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 341 bin 388 kişi, İstanbul Havalimanı’ndan 806 bin 70 kişi İstanbul’a giriş yaptı. Karaköy Limanı’ndan 1.025, Tuzla Limanı’ndan 1.482, Zeytinburnu Limanı’ndan 1.223, Ambarlı Limanı’ndan 196, Haydarpaşa Limanı’ndan 102, Marmara Limanı’ndan 34, Pendik Limanı’ndan 20 yabancı ziyaretçi kente geldi.

İLK SIRADA İRANLILAR YER ALDI

İstanbul’a gelen yabancılar arasında İranlılar, 102 bin 220 turistle ilk sırada yer aldı. İran’ı sırasıyla 101 bin 21 turistle Rusya, 98 bin 251 turistle Almanya, 49 bin 944 ile Fransa, 46 bin 366 ile İngiltere, 36 bin 742 ile Irak, 34 bin 152 ile ABD, 33 bin 653 ile Ukrayna, 31 bin 724 ile Hollanda ve 29 bin 728 turistle İsrail takip etti. İstanbul’a gelen toplam ziyaretçi sayısının yüzde 8,87’sini İranlılar, yüzde 8,76’sını Ruslar, yüzde 8,52’sini Almanlar, yüzde 4,33’ünü Fransızlar, yüzde 4,02’sini İngilizler, yüzde 3,19’unu Iraklılar oluşturdu.

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