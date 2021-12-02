Türkiye Gazetesi

Ömer Yurdabak 17 yıl önce inşaat sektörünü bırakarak dede mesleği olan çiftçiliğini sürdürmeye karar vererek yaşadığı mahalleye has ‘Kesrik Lahanası’ üretimine geçti. Zamanla işlerini büyüten Yurdabak 30 dönüm arazi üzerine lahana ekti. Lezzeti ve büyüklükleri ile talep gören lahanalardan yıllık 100 ton lahana verimi alıyor.

Özel olarak yetiştirdikleri lahanaların Ukrayna ve Belçika’dan alıcı bulduğunu kaydeden Yurdabak, “Lahanalarımız büyük. Ağırlıkları, 10 ile 50 kilogram arasında değişiyor. Müşteriler de gurur duyuyor. Diyorlar ki, Kesrik Mahallesi’nde böyle bir ürün yetiştirmek her babayiğidin harcı değil. Biz de bunun hakkını veriyoruz” dedi.

UKRAYNA VE BELÇİKA’DAN GELENLER VAR

Ürettiği ‘Kesrik lahanasının’ Ukrayna ve Belçika’ya kadar ulaştığını söyleyen Yurdabak “Geçen sene 100 ton mal sattım, bu sene de aşağı yukarı aynı verimi bekliyoruz. Yağış yok, bu sene kurak geçti. Ben önceki senelerde günde 10 günde bir sulama yapıyordum ama bu sene 6 günde sulama yapıyorum. Çünkü lahana serin havayı seven bir üründür.

Yine de iyi yetiştirdik. 50 kilogramlık lahanaların müşterileri ayrıdır. Biz kesip hazırlıyoruz, müşteri de gelip arabasıyla alıyor. Kilosuna göre fiyatları 2 ile 3 TL arasında değişiyor. Hatta buradan Ukrayna ve Belçika’ya lahana gönderiyorum. Müşteriler özel arabasıyla gelip alıyorlar. Çünkü bizim Kesrik lahanası meşhurdur” şeklinde konuştu.

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