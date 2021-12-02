Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Başakşehir, Arnavutköy ve Gaziosmanpaşa’da yapılan operasyona şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Polis ekipleri baskın yaptığı noktalarda yaptığı aramada, piyasaya sürülmek üzere ve metil alkolün damıtılmasıyla elde edilen 10 ton 557 litre sahte alkol, bin 275 litre etil alkol, 70 litre metil alkol, 4 bin 950 adet kapak, 450 adet boş alkol şişesi, 33 bin 400 adet etiket, 15 bin 500 sahte bandrol ve 1 adet kapaklama makinesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan 4 şüpheli şahsın emniyetteki işlemleri sürerken, belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

5 MİLYON 500 BİN LİRA DEĞERİNDE

Ele geçirilen 10 ton 557 litre sahte alkolün piyasa değerinin 5 milyon 500 bin lira olduğu öğrenildi.

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