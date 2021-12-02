Türkiye Gazetesi

İstanbul’da etkili olan şiddetli rüzgar ve lodos etkisini azaltmaya başladı. Kadıköy Caddebostan Sahili’nde ise dalgalar metrelerce yükseğe ulaştı. 3 gün boyunca etkili olan olumsuz hava koşullarıyla birlikte denizde oluşan dalgalar sonrası su altında biriken atıklar kıyıya vurdu. Denizden çıkan atıklar arasında pet şişeden cakmağa, tahtadan ayakkabıya kadar bir çok atık olduğu görüldü.

Deniz altından çıkan atıklar Caddebostan Sahile vurdu

"BU YAPTIĞIMIZ ÇEVREYE HAKSIZLIK"

Sahildeki manzarayı gören İbrahim Özdemir, "Bu yaptığımız çevreye haksızlık. Bunlar resmen çöp. Bunların yeri deniz değil. Önüne gelen her şeyi denize atmışlar. Çevreye zarardan ziyade deniz canlıları için de olumsuz bir durum" diye konuştu.

2 Aralık hava durumu! Lodos ve yağmur uyarısı Meteoroloji'den alınan bilgilere göre yurdun birçok kesiminde sağanak yağış etkili olacak. Marmara ve Kuzey Ege'de lodos yeniden artacak, İzmir, Aydın ve Çanakkale'de de yağmur bekleniyor. Rüzgarın kuvvetli olması beklenirken çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba zehirlenmesine karşı uyarı yapıldı.

Akyaka'da lodos teknelerde hasara yol açtı Türkiye’yi etkisi altına alan fırtına ve lodos Muğla’nın Ula ilçesi Akyaka mahallesinde teknelerde zarara neden olurken, ahşap iskeleler büyük hasar gördü.

Kağıthane'de lodos dehşeti: Çatı anne ile oğlunun üstüne uçtu Kağıthane'de şiddetli lodos nedeniyle uçan çatı, kaldırımda yürüyen iki kişinin üzerine düştü. Dehşet anları kameraya yansırken, bacağından yaralanan anne ile kolundan yaralanan oğlu hastaneye kaldırıldı.