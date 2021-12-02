Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan açıklamada “İşyerinden ve Kurumdan Hırsızlık” suçu ile ilgili Bakırköy'de yürütülen çalışmalar kapsamında 27 Kasım’da sabah saatlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı B Kapısında aniden elektriklerin kesildiği anlaşıldı.

KABLOLARI KESEREK ARACA YÜKLEDİ

Havalimanı güvenlik personelinin yaptığı kontrolde elektrik kablo bağlantısının kesik olduğu ve 60 metre uzunluğunda bir kablonun yerinde olmadığı belirlendi. İncelenen güvenlik kamerası görüntülerinde Atatürk Havalimanı’nda teknisyen olarak çalışan M.A.’nın elektrik kablolarını keserek el arabasıyla bina dışına taşıyıp sivil bir araca yüklediği tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs, “İşyerinden ve Kurumdan Hırsızlık” suçundan adli makamlara sevk edildi.

İletişim kablolarını keserek çalmışlardı, tutuklandı Antalya'da Türk Telekom'a ait bakır iletişim kablolarını keserek çalıp hurdacıya sattıkları tespit edilen 2 zanlı tutuklandı.