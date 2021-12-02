Türkiye Gazetesi

İlçeye bağlı Mevlana Mahallesi Anayurt Caddesi üzerinde çalışan bir iş makinesi, istinat duvarının çökmesi sonucu yaklaşık 5 metre aşağı düştü. İş makinesi operatörü devrilen araçtan kendi imkanlarıyla çıkarken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çöken duvarın altında kalan park halindeki otomobillerde büyük çapta maddi hasar oluştu.

AŞIRI GÜRÜLTÜYLE ÇIKTIK

Olayı anlatan araç sahibi, "Bir anda hiç anlamadık. 2 dakikanın içerisinde araç düştü. Biz kepçeciye bir şey oldu zannettik. Toprak kaymış. Aşırı gürültüyle çıktık" dedi. Polis, olay yerinde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Artvin'de istinat duvarı çöktü Artvin’de istinat duvarının çökmesi nedeniyle üstünde bulunan iş makinesi toprak altında kaldı.

İnşaatın istinat duvarı çöktü, mahalleli sokağa döküldü İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bir inşaat alanındaki istinat duvarında yaşanan çökme nedeniyle çevresindeki yolda çatlaklar oluştu. Mahalleli panik yaşarken, yol zabıta ekipleri tarafından şerit çekilerek önlem alındı.