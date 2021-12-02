Türkiye Gazetesi

Aydın Söke'ye bağlı Sarıkemer Mahallesi'nde oturan vatandaşlar, Büyük Menderes Nehri'nde kıyıda ölü balıklar vurduğu yönünde ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye ekipler gitti. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü de nehirde inceleme yaptı.

"BALIKLARI YEMEYİN"

Kıyıda çok sayıda balık ölüsü tespit ettiklerini belirten Sürücü "Bazı vatandaşlar ölü balıkları toplamış. Bu balıkları yemeyin, sağlığınıza zararlı" şeklinde uyarıda bulundu.

"ÇÖPLER ACİLEN TOPLANMALI YOKSA BALIKLAR OKSİJENSİZ KALACAK"

Sürücü, çöp yığınlarının temizlenerek alana yüzer bariyer sisteminin kurulması gerektiğini vurgulayarak "Çöpler bir an önce yerinden alınmazsa tekrar yağmur yağması durumunda atıklardan oluşan ada daha da büyüyerek köprüye büyük baskı oluşturacak. Oksijensizlikten daha çok balık ölümleri meydana gelecek ve buradaki ekosistem çökecek. Devlet Su İşleri (DSİ) daha önce Söke regülatörüne uyguladığı ve başarılı olduğu yüzer bariyer sistemini, Taşköprü'nün önüne de uygulamalı. Menderes temiz aksın, sulara çöp atılmasın, tarihi Taşköprü yıkılmasın, balıklar ölmesin" ifadelerini kullandı.

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