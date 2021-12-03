Bartın'da evinin banyosunda kanlar içinde bulunan liseli genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay akşam saatlerinde Bartın kent merkezi Kemerköprü mahallesinde meydana geldi.
KALDIRILDIĞI HASTANEDE ÖLDÜ
16 yaşındaki lise öğrencisi İ.K. oturdukları apartman dairesinin banyosunda kanlar içinde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri ilk müdahalesini yaptığı gibi genç kızı hastaneye kaldırmıştı, az önce ölüm haberi geldi.
YANINDA NOT BULUNDU
Genç kızın babasının otomobilinden aldığı babasına ait beylik tabancası ile kendini vurduğu ve “özür dilerim” yazılı not bıraktığı iddia edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Evinin banyosunda öldürülen kişinin katili şoke etti Adana'da işlenen banyo cinayetinin sorumlusu, maktulün yeğeninin kocası çıktı.
Sosyal medyada 'elveda' diyerek banyoda kendisini kemerle astı Ordu'nun Ünye ilçesinde 22 yaşındaki Furkan Cansız isimli genç, girdiği bunalım sonucu evlerindeki banyoda kendini kemer ile asarak canına kıydı.
Evinin banyosunda kanlar içinde bulunmuştu, genç kız hayatını kaybetti
Bartın'da yaşanan olayda 16 yaşındaki liseli evinin banyosunda kanlar içinde bulunmuştu. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan genç kız hayatını kaybetti.
Bartın'da evinin banyosunda kanlar içinde bulunan liseli genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay akşam saatlerinde Bartın kent merkezi Kemerköprü mahallesinde meydana geldi.
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