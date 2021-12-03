Türkiye Gazetesi

Okula ya da işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar, Yenibosna’daki metrobüs durağına gelince kötü bir sürprizle karşılaştı.

Avcılar yönünden gelen bir metrobüsün arıza yapması sonucu durakta yoğunluk oluştu.

Durakta adım atacak yer kalmazken, uzun süre metrobüs bekleyen bazı vatandaşlar yürümeyi tercih etti.

Köprüden geçemeyen motosikletlilere yardım eden metrobüsler rüzgara karşı duvar oldu İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden geçmekten zorlanan motosikletlilere metrobüsler yardım etti.

Metrobüs arızalandı, durak felç oldu İstanbul'da bir metrobüs arıza yaptı. Bu yüzden seferler aksadı, yolcular perişan oldu.