Türkiye Gazetesi

Traktör kazası yine bir cana mal oldu. Elazığ'da 64 yaşında olduğu öğrenilen yaşlı adam, bir anlık dalgınlıkla kullandığı traktörün kontrolünü kaybetti. Korkunç dikkatsizliğin sonu uçurumda bitti. Aracıyla uçurumdan yuvarlanan yaşlı adam feci şekilde öldü.

TÜM MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kaza, Keban ilçesi Taşkesen Köyü Mandıra mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, traktörü ile tarlasını süren Teyyar Uyar (64) bir an direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör, 100 metrelik uçurumdan uçtu. Kazada Uyar, ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Uyar, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı. Uyar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

Kaza yapan arkadaşına yardıma gitti: Traktörün altında kalarak hayatını kaybetti Sivas’ta kullandığı özel aracıyla yoldan çıkan Ali Şahin arkadaşından yardım istedi. Kaza yapan arkadaşının yardımına koşan Akay Kara, kullandığı traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Otomobil ile traktör çarpıştı, yaralılar var Adıyaman’ın Kahta ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Otomobil traktöre arkadan çarptı: Yaralılar var Adana’nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle alev alarak hurdaya dönen otomobilden yaralılar vatandaşlar tarafından çıkarıldı.