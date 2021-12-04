Türkiye Gazetesi

Sarıyer Zekeriyaköy Mahallesi 1. Cadde üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre Bahadır Güven’in kullandığı Porsche markalı lüks araç aşırı hız sebebiyle virajı alamayınca refüje ardından da elektrik direğine çarptı. Çapmanın etkisiyle savrulan araç hurdaya dönerken kazada 2’si ağır 3 kişinin yaralandığı kaydedildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan 3 kişi itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonrası araçtan çıkarılabildi. Olay yerinde ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

“250 KM HIZLA GELİYORDU”

Kazayı duyan Bahadır Güven’in eşi Burcu Güven kaza yapan aracı görünce sinir krizi geçirirken genç kadını polis ekipleri sakinleştirdi. Görgü tanığı Soner Aydın, “Kaza yapan araba rahat bir 250 kilometre hızla geliyordu. Kavşağa girerken tümsekten uçtu direk duvara çarptı. Araçta 3 kişi vardı. Bir tanesi hafif yaralıydı. İkisinin durumu ağırdı. Şoför ve yanında bulunan çok ağırdı. İkisinin de hiç tepkisi yoktu. Arkadakinde tepki vardı. Konuşuyordu. Acı çekiyordu galiba” dedi. Olay yerinde yapılan kontrollerin ardından hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

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