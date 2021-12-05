Türkiye Gazetesi

İstanbul Zeytinburnu'nda güvenlik kameralarına yansıyan soygun görüntüleri akıllara Leyla ile Mecnun dizisindeki 'Hırsız Yavuz'u getirdi. Cumartesi günü saat 17.30 sıralarında Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi'nde iddiaya göre, 2 şüpheli daha önceden belirledikleri bir eve girmek için sokağa geldi. Şüphelilerden biri eve girerken, diğer şüpheli sokakta gözcülük yaptı.

Eve giren şüpheli, bir süre sonra kucağında televizyonla binadan dışarı çıktı. Kucağında televizyonla sokakta hızlıca yürürken güvenlik kameralarına yakalanan şüpheli, Leyla ile Mecnun dizisindeki 'Hırsız Yavuz'u anımsattı.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLEN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Zeytinburnu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, gelen ihbar üzerine şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Güvenlik kameralarını izleyen ekipler, görgü şahitlerinin ifadesine de başvurdu. Kimlikleri tespit edilen şüpheliler E.A. ve C.Ö., polis ekiplerince yakalandı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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