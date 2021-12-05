Türkiye Gazetesi

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde 2 katlı tarihi Sırrı Paşa Konağı'ndan dumanlar yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Bu sırada konakta izinsiz kaldığı öğrenilen bir kadın, pencereden atlayarak kurtuldu. Ayağında kırık olduğu tespit edilen ve sinir krizi geçiren kadın, güçlükle hastaneye götürüldü.



1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Bölgeye gelen 5 itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Konağın ahşap çatısının zaman zaman çökmesi nedeniyle itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı. Yangın ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.



250 YILLIK KONAK KÜL OLDU

Konak sahibi Mehmet Ali Yılmaz, dedelerinden kalma konağın yanmasının kendisini çok üzdüğünü dile getirdi. Mahalle Muhtarı Abdullah Uyaroğlu ise Sırrı Paşa Konağı'nın yaklaşık 250 yıllık olduğunu söyledi.

Konağın yanmasına üzüldüklerini belirten Uyaroğlu, "Kentte, Kaleiçi'nden sonra ilk yerleşim olan mahallede çok sayıda kullanılmayan konak var. Bu konaklarda maalesef izinsiz şekilde insanlar kalıyor" dedi.



Sabotaj şüphesi: Bursa’da tarihi konaklar bir bir yanıyor Bursa’da son iki ayda Osmanlı Devleti’nden miras Tophane eteklerinde yan yana iki ayrı tarihi konakta yaşanan şüpheli yangın "Bursa’nın tarihi evlerini kim yakıyor" sorusunu gündeme getirdi.



Safranbolu'da tarihi konakta yangın: 2 yaralı Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Safranbolu ilçesinde, yaklaşık 130 yıllık tarihi konakta çıkan yangın söndürüldü.