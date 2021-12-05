Türkiye Gazetesi

Meteoroloji'nin haftalık hava tahmin raporuna göre mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının Salı gününden itibaren ülkemiz genelinde azalacağı ancak Perşembe gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak tekrar artacağı tahmin ediliyor.

SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR

Rapora göre düzenlenen güncel haritada İstanbul başta olma üzere çok sayıda ilde gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

13 İL İÇİN KAR UYARISI!

Meteoroloji, çarşamba günü ise birçok ile kar yağışı uyarısında bulundu. Buna göre; Erzincan, Gümüşhane, Bingöl, Bayburt, Erzurum, Hakkari, Muş, Bitlis, Ardahan Van, Ağrı, Kars’ta kar yağışı bekleniyor.

Perşembe günü ise kar yağışı beklenen iller şöyle; Kars, Gümüşhane, Ardahan, Erzincan, Van, Bayburt, Erzurum, Muş, Ağrı, Bitlis, Hakkari, Iğdır.

Meteoroloji’den 4 il için buzlanma ve don uyarısı Meteoroloji Doğu Anadolu Bölgesi’nde Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için buzlanma ve don uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı (5 Aralık 2021 hava durumu) Meteoroloji son dakika uyarısı yayımladı, 5 Aralık 2021 hava durumu raporu belli oldu. Yapılan açıklamaya göre; Trakya, Ege ve Akdeniz bölgeleri ile Eskişehir, Konya ve Ordu çevrelerinde sağanak, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise kar bekleniyor.