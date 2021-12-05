Türkiye Gazetesi

Karabük'te meydana gelen kazada araba 150 metrenden aşağıya uçtu, 1 kişi öldü 3 kişi de yaralandı. Kaza ilçeye bağlı Yirmibeşoğlu Köyü Camii Yanı mevkiinde meydana geldi. Mehmet Kazancı idaresindeki 78 AE 754 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yaklaşık 150 metrelik şarampole uçtu. Kazada sürücü ile birlikte bulunan çocukları Sümeyye Serra ve Ahmet Emir yaralanırken, anne Ferhan Kazancı olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücünün kendi imkanları ile haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, AFAD, UMKE, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda yaralılar araçtan çıkartılarak ambulansa taşındı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hayatını kaybeden anne Kazancı’nın cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.



Feci kaza! Ölü ve yararlılar var Şanlıurfa'da, 3 arkadaşın bindiği motosiklet aşırı hız sonucu kontrolden çıkıp elektrik direğine çarptı. Motosiklette bulunan şahısşardan biri öldü, ikisi ise yaralandı.



Erken terhis olan asker trafik kazasında hayatını kaybetti Yozgat'ta erken terhis olan Resul Koç, uzman çavuş arkadaşını ziyarete giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.