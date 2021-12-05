Türkiye Gazetesi

Kırıkkale'de gerçekleşen olayda aralarında husumet bulunduğu öğrenilen S.B. ile amcasının oğlu Y.B. arasında ilçeye bağlı Işıklar köyünde çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında S.B., üzerinde taşıdığı tabancayla Y.B.'ye ateş etti, daha sonra evini yaktı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

OLAYIN ARDINDAN KAYIPLARA KARIŞTI

Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı Yaralanan Y.B., ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangında, hasar oluştu. Jandarma ekipleri, kaçan S.B.'nin bulunması için çalışma başlattı.



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