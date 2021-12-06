Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Uzmanlar, sosyal medya uygulamalarında ve online verilen alışveriş linklerinin, indirimli ile sponsorlu ilanlarının tüketim alışkanlıklarını değiştirdiğini vurguluyor. Türkiye nüfusunun 3’te birini ev hanımlarının oluşturduğuna dikkat çeken Dijital Dönüşüm Uzmanı Yasin Kaplan “Gerek çalışan, gerektiğinde evi çekip çeviren ev hanımları, satın alma kararlarında önemli rol oynuyor. Online mecraların hayatımıza tamamen girmesiyle tüketim alışkanlıklarımız ve alışveriş seçimlerimiz de tamamen değişti. Şimdi ev hanımlarının yüzde 48’i online reklamlardan etkileniyor ve indirimlere göre alışveriş seçimini yapıyor. Aynı zamanda ev kadınlarının yüzde 82’si alışveriş yapmadan önce online mecralardan kıyaslama yapıyor” açıklamasında bulundu.

İnternetten gıda alışverişi yüzde 196 arttı Pandemi döneminde alışveriş alışkanlıklarımız büyük oranda e-ticaret'e yönlendi. Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) verilerine göre, bu yılın ilk yarısında Türkiye'de toplam ticaretin yüzde 17,6'sı online platformlar üzerinden gerçekleştirilirken, internetten gıda alışverişi yüzde 196 arttı.