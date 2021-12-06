Türkiye Gazetesi

Kayseri-Sivas kara yolu Barsama mevkiinde feci bir kaza emydana geldi. Yolda otomobil ile tır çarpıştı. Otomobil hurdaya dönerken bölgeye sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yapılan incelemede aracın içinde sıkışan iki kişnin öldüğü, bir kişinin de ağır yaralandığı belirlendi. Yaralı, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Tır şoförü ise gözaltına alındı.

Tüfeğini temizlerken kazara hamile eşini vurdu Ankara’da bir kişi, tüfeğin kazara ateş alması sonucu bir çocuk annesi 4 aylık hamile eşini vurdu.

Şanlıurfa’da feci kaza: Aynı aileden 4 kişi öldü Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde patates ve soğan yüklü kamyonetin otomobil ile çarpışması sonucu aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.