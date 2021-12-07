Türkiye Gazetesi

Yunanistan Dedeağaç'ta görev yapan trafik polisi Valasoudis Manolis, dün kız arkadaşı Aheni Aohna ile birlikte gezmek için Edirne'ye geldi. Şehirde dolaşan ve alışveriş yapan çift, akşam ülkelerine dönmek için hareket etti. İpsala Sınır Kapısı'na doğru yolan çıkan ikili, Doyran köyündeki askeri yasak bölgeye girince gözaltına alındı. Casusluk şüphesiyle adliyeye sevk edilen sevgililer, yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.

"KARANLIKTA GÖREMEDİK"

Bu arada, şüphelilerin güvenlik güçlerine verdiği ifade ortaya çıktı. Manolis "Telefonumda bulunan navigasyona evimin adresini yazdım. Ona güvenerek yola çıktım. Bir süre sonra hava tamamen karardı. Toprak bir yolda ilerlemeye başladım. O esnada önümü askerler kesti. Pasaportumuzu istediler. Uzakta bulunan kırmızı renkli tabelaya fener tutup askeri yasak bölge olduğunu söylediler. Ancak ben tabelayı görmediğimi belirttim" dedi. Aohna de navigasyonun yanlış götürmesinden dolayı askeri yasak bölgeye girdiklerini, havanın kararmasıyla da tabelaları görmediklerini aktardı.

Tuttukları Avukat Selin Özel ise "Müvekkillerim ülkeye hile ve gizli bir şekilde girmedi. Kendi özel araçlarıyla gezmeye gelmişler. Karanlıktan dolayı tabelayı görememişler. Bu sebeple suçları bulunmuyor" diye konuştu.

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