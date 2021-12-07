Türkiye Gazetesi

Yıldırım, Isparta'da bulunan Barla Camisi'nin alev almasına neden oldu. Minaresi yanan camide hızla yayılan yangın geceyi aydınlattı.

MİNARENİN KÜLAHINDA HASAR OLUŞTU

Eğirdir ilçesine bağlı Barla beldesinde bulunan yeni Barla Camii'nin minaresine akşam saatlerinde yıldırım isabet etti. Yıldırımın düşmesiyle birlikte minarenin külah kısmı yanmaya başladı. Olayı fark edenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Eğirdir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi soncu yangın söndürülürken, minarenin külahında hasar oluştu. Yangında herhangi bir yaralanma olmadı. Minaredeki yangın anı çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Marmaris'e yıldırım düştü, yangın çıktı Marmaris Cennet Adası zirvesinde akşam saatlerinde başlayan yıldırım düşmesi kaynaklı orman yangını devam ediyor.

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