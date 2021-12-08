Türkiye Gazetesi

Bodrum’da toplu taşıma aracına binen işçiye kıyafetlerinin kirli olduğunu söyleyerek ‘Koltuğa oturma uyarısı’ yapan şoföre yolcular tepki gösterdi. Bodrum-Yalıkavak güzergahında giden kooperatife ait olduğu öğrenilen toplu taşıma aracının şoförü Bodrum eski otogardan iş kıyafetiyle araca binen yolcuya kirletir diye koltuğa oturtmak istemedi.

BU KOLTUĞA BU KIYAFETLE OTURAMAZSIN

İş kıyafetleriyle toplu taşıma aracına binen işçiye bir yolcu destek vererek ‘kıyafetle bu otobüse biner bu koltuğa da oturur’ demesi üzerine yolcu ile şoför arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın üzerine şoför iş kıyafetleriyle toplu taşıma aracına binen yolcuya ‘Bu koltuğa bu kıyafetlerle oturamazsın, bu pantolonla bu koltuğa oturamazsın’ çıkışı üzerine başka bir yolcu da ‘Oturabilir, yarın bende böyle bir kıyafetle gelsem beni de almak zorundasın’ dedi. Bunun üzerine şoför ise ‘Yarın gelsen koltuk kirli diyerek beni şikayet edeceksin’ şeklinde cevap verdi.

POLİSE GİDERİM TELEFONUNA EL KOYARLAR

O anların videoya aldığını fark eden şoför ‘Polise giderim şimdi el koyarlar telefonuna, bana meydan okuma' diyerek kadın yolcu ile tartışmaya başladı. Bunu üzerine yolcuyu savunan kadın, ‘Ben sana meydan okumuyorum, senin savunduğun olaya meydan okuyorum. Sen bu adamı bu otobüse alma ondan sonra görüşürüz’ dedi. Kadından videoyu silmesini isteyen şoför 'Silmezseniz ben de gitmiyorum' diyerek otobüsü durdurdu. Şoförün ilginç tutumu ve yaşananlar kameralara anbean yansıdı.

Bodrum'da sağanak yağış: Ev ve işyerlerini su bastı Muğla'nın Bodrum ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur nedeniyle dereler taşınca sokaklar göle döndü.