Türkiye Gazetesi

Aydın’ın Efeler ilçesinde dur ihtarına uymayarak kaçan motosikletli polis ve bekçi tarafından yakalandı. Şüpheli şahsa bekçi ve polisin sert müdahalesi sosyal medyada tepki çekti. Alkollü ve kasksız olduğu için durmadığı öğrenilen şahsı polis ve bekçi yakasından tutarak duvara sıkıştırdı. Çevredeki vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedilen o anlarda şahsa tokat atan polisin “seni öldürürüm” sözleri tepki çekti. Polis görüntünün devamında öfkesini sürdürerek şahsa bağırarak tokat attı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Aydın’da uygulama noktasında kaçan sürücüye yönelik uygunsuz davranışlarla ilgili komiser yardımcısı olduğu öğrenilen polis ve mahalle bekçisine idari soruşturma başlatıldığı bildirildi. Valilik dün saat 22.30’da Orta Mahalle’de uyuşturucuyla mücadele kapsamında çok sayıda ekip tarafından uygulama yapıldığını belirterek bir motosiklet sürücüsünün kaçması üzere kovalamaca yaşandığı ifade eden açıklamada şunlar kaydedildi:

“Kovalama neticesi şahıs Zafer Mahallesi 143 Sokak üzerinde ekiplerimizce yakalanmıştır. Şahsın 0,89 promil alkollü olduğu anlaşılmış, konuyla ilgili olarak trafik açısından gerekli idari işlem uygulanmıştır. Bazı sosyal medya hesapları ve basında olayın bir kısmıyla ilgili ortaya çıkan görüntülerde güvenlik personelinin vatandaşımıza yönelik uygunsuz davranışlarının görülmesi üzerine konuya müdahil olan bir komiser yardımcısı ile bir çarşı ve mahalle bekçisi hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Güvenlik personeline emniyet teşkilatının gerektirdiği şekilde hukuk devleti ilkelerine bağlı olarak kanun ve ilgili mevzuatla verilen yetkileri, halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını etkin, hızlı ve verimli bir şekilde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini artırmak için kullanarak, vatandaş nezdinde teşkilatımızın saygınlığını ve güvenini sarsacak her türlü eylem ve davranışlardan uzak durulması, görevin her türlü ifasında muhataplara karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket edilmesi hususunda gerekli uyarı tekrar yapılmıştır.”

Aydın'da 16 düzensiz göçmen yakalandı Aydın'ın Didim ilçesi açıklarındaki teknede 16 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı.