Türkiye Gazetesi

Kavaklı Mahallesi’nde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Mehmet Necati Yaşar isimli bir işçi, kanal çalışması sırasında 5 metrelik yükseklikten kanalın içerisine düştü. Çevredeki işçilerin ihbarıyla düşen işçiyi kurtarmak için olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı.

Sedyeye konulan işçi düştüğü kanaldan itfaiyenin bağladığı halatlarla yukarı çıkarılarak kurtarıldı.

Bacağından yaralanan işçi ambulansla hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bilecik'te işçi servisi tırla çarpıştı, çok sayıda yaralı var ​Bilecik'te işçi servisi ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Soma’da hayatını kaybeden 301 maden işçisi mezarları başında anıldı Dünya Madenciler Günü dolayısıyla 2014 yılında Manisa’nın Soma ilçesinde yaşanan maden faciasında hayatını kaybeden 301 işçi mezarları başında dualarla anıldı.