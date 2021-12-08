Konya'nın Akşehir ilçesi Yeni Mahalle Cumhuriyet Bulvarı, Meteoroloji Kavşağı'nda otomobilde bir kişinin hareketsiz durduğu görenler durumu polise bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, araçtaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, ölen kişinin Akşehir Mehmet Türkmen İlkokulu sınıf öğretmeni Ünal Çiğ olduğu tespit edildi. Cenaze, incelemenin ardından otopsi için Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Çiğ'in kesin ölüm sebebi otopsi ile belli olacak.
Kayıp olarak aranan genç öğretmenin cesedi bulundu Batman’da ailesinin kayıp olarak bildirdiği 28 yaşındaki Türkçe öğretmeninin cesedi Antalya’da bulundu.
Öğretmen, doğumdan 4 gün sonra koronaya yenildi İzmir'de koronaya yakalanan öğretmen Nurseven Elbasan, entübe edilince bebeği sezaryenle alındı. Bundan 4 gün sonra kızlarını öksüz bıraktı.
İlkokul öğretmeninin şüpheli ölümü
Konya Akşehir'de öğretmenlik yapan Ünal Çiğ aracında ölü bulundu. Öğretmenin ölüm sebebi araştırılıyor.
Konya'nın Akşehir ilçesi Yeni Mahalle Cumhuriyet Bulvarı, Meteoroloji Kavşağı'nda otomobilde bir kişinin hareketsiz durduğu görenler durumu polise bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, araçtaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, ölen kişinin Akşehir Mehmet Türkmen İlkokulu sınıf öğretmeni Ünal Çiğ olduğu tespit edildi. Cenaze, incelemenin ardından otopsi için Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Çiğ'in kesin ölüm sebebi otopsi ile belli olacak.
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