Türkiye Gazetesi

Fethiye Ağır Ceza Mahkemesinde Semra Aysal'ı “Tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürdüğü” iddiasıyla tutuklanan Hakan Aysal, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Taraf avukatların hazır bulunduğu duruşmada Semra Aysal’ın ferdi kaza sigortasını düzenleten Rabia Ç. tanık olarak dinlendi. Hakan Aysal’ın bankaya yalnız geldiğini söyleyen Rabia Ç., “Yanında neden eşi olmadığını tam hatırlamıyorum. Hakan Aysal kendisine ve eşine hayat sigortası yaptırdı. Eşi olmadığı için eşinin imzasını da kendisi attı. Tanınmış bir müşteri olduğu için banka personelinin de onayıyla bu işlem yapıldı. Daha sonra genel müdürlük bir dilekçe istedi. Bu evrağı Hakan Aysal eşine imzalatıp tekrar bize yolladı. Böylece sigorta aktif hale geldi” şeklinde konuştu.

OLAY KAZA DEDİ TAHLİYE İSTEDİ

Sanık Hakan Aysal ise sigorta poliçesini doldururken eşinin yanında olduğunu iddia ederek tanığın eşinin yanında olduğunu hatırlamamasına şaşırdığını ifade etti. Hakan Aysal, “Poliçeyi ben değil tanık olarak dinlenen Rabia Ç. doldurdu. Poliçelerdeki iletişim bilgileri kısmına da her ikimizinkine benim bilgilerimi yazmış olabilir” dedi. Olayın kaza olduğunu ileri süren avukat, müvekkilinin tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

Semra Aysal, Kelebekler Vadisi'nde 19 Haziran 2018'de fotoğraf çektirirken kayalıklardan düşerek karnındaki 7 aylık bebeğiyle hayatını kaybetmişti. Ölümün şüpheli bulunması üzerine başlatılan soruşturmada, olaydan kısa bir süre önce eşine 400 bin lira değerinde ferdi kaza sigortası yaptırdığı tespit edilen Hakan Aysal gözaltına alınmış, eşini iterek ölümüne neden olduğu iddiasıyla da 21 Kasım 2020'de tutuklanmıştı.

Hamile eşini Kelebekler Vadisi'nden iten sanığın yargılanmasına devam edildi Muğla’nın Fethiye ilçesine tatil için gelen ve Kelebekler Vadisi'nde fotoğraf çektirirken kayalıklardan düşerek yaşamını yitiren 7 aylık hamile eşini iterek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi. Yeni tip korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan sanık Hakan Aysal, duruşmaya katılmadı.