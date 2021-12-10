Türkiye Gazetesi

Bağcılar 100. Yıl Mahallesi'ndeki bir apartmanın arka bahçesinden ağlama sesi duyan mahalleli, kontrol etmek için bahçeye indiklerinde yeni doğmuş bebeği görünce hayatının şokunu yaşadı. Apartman bahçesindeki bebeği alarak ilgilenen vatandaşlar, durumu hemen yetkililere haber verdi. İhabar üzerine gelen sağlık ekipleri bebeği alarak kontrol amaçlı hastaneye götürürken, polis ekipleri ise bebeğin ailesininin peşine düştü.

"BEBEĞİN ÜSTÜNDE ANNESİNE AİT ÇAMAŞIRLAR VARDI"

Bebeği bulan Murat Muslu, "Akşam yemeğini yedikten sonra balkon çıktım bir hava alayım dedim. O esnada bebek sesi duydum. Serkan benim komşum onu aradım bir bebek sesi geldiğini söyledim o da bana kedi olabileceğini söyledi. Çünkü bizim arka bahçede çok fazla kedi oluyor. Ama benim içim yine rahat etmedi inip bakacağım dedim. Daha sonra girdim bahçeye bebeği gördüm ama plastik gibi duruyordu. Ben hala arkaya doğru yürüyordum bir baktım bebek sesi benim önümden geldi. Daha sonra tabi polisi ve ambulansı aradık. Bebeğin alt kısmında muhtemelen anneye ait çamaşırlar bulunuyordu. Bebek yaşıyordu. Bizde içerden battaniye alarak üstünü örttük. Muhtemelen ben gitmeden on beş yirmi dakika önce dünyaya gelmişti. Orası tenha bir yer muhtemel akşam saatlerinde karanlık çökünce oldu" dedi.



Sivas'ta boş arazide yeni doğmuş bebek bulundu Sivas’ta dondurucu soğukta bebeğini ölüme terk eden kadının bebeği arsaya bırakmaya gittiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.



Sarıyer’de sokağa bırakılmış 4 haftalık bebek bulundu Sarıyer Ayazağa’da puset içerisinde sokağa bırakılan 4 haftalık bebek görenleri hayrete düşürdü. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen bebek ambulansla en yakın hastaneye götürülürken, polis bebeğin ailesini bulmak için çalışma başlattı



Fatih’te surların dibinde terk edilmiş bebek bulundu Fatih’te tarihi surların dibinde puseti içerisinde terk edilmiş bir bebek bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bebeğe sahip çıkarak hastaneye kaldırdı.