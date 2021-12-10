Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa'da sobadan sızan gaz yüzünden 2 kişi canından oldu. Yenişehir Mahallesi Yeşiltepe Sokak'taki bir evde yaşayan Zahide A. ile Havva Ç. ve Bedir Ç'den haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.

ÇİLİNGİRLE GİRİLEN EVDE CESETLERİ BULUNDU

Çilingir yardımıyla girilen evde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendiği belirlenen Zahide A. ve Havva Ç'nin hayatını kaybettikleri tespit edildi. Bedir Ç. ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Elazığ'da soba gazından zehirlenen kardeşler hastaneye kaldırıldı Elazığ'ın Sivrice ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kardeş tedavi altına alındı.



Yalnız yaşayan yaşlı kadın soba gazından zehirlenerek hayatını kaybetti Denizli’de evde yalnız yaşayan yaşlı kadın karbonmonoksit gazından zehirlendi. Yakınlarının baygın halde bulmasının ardından hastaneye kaldırılan kadın, hayatını kaybetti.