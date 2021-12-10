Elazığ'da 21 Mayıs 2003'te Ruhi Canpolat (38) hakkında polise kayıp başvurusunda bulunuldu. Bunun üzerine çalışma başlatan güvenlik güçlerş, kayıp şahsa bir türlü ulaşamadı. Dosya, bu yıl 2 Şubat'ta yeniden ele alındı. 10 aydır süren çalışma sonrası polis ekipleri, Canpolat'ı öldürdüğü şüphesiyle 2'si kadın 9 kişiyi 4 Kasım'da gözaltına aldı. Canpolat'ı öldürdüklerini itraf eden üç kişi tutuklandı. Şüphelilerin, cesedi gömdükleri yeri tarif etmesi üzerine polis arama çalışması başlattı. Canpolat'a ait olduğu düşünülen kemikler, merkeze bağlı Sarıçubuk köyü kırsalında toprağa gömülü vaziyette bulundu. Kemikler, incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kayıp olarak aranan genç öğretmenin cesedi bulundu Batman’da ailesinin kayıp olarak bildirdiği 28 yaşındaki Türkçe öğretmeninin cesedi Antalya’da bulundu.
'Arkadaşım kayıp' diye ilan verdi... Katil kendisi çıktı Aydın'da 2017 yılında kaybolan ve son görgü tanığı en yakın arkadaşı olan, tekne işletmecisi 34 yaşındaki Ahmet Sakak'ın vahşi bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.
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Kayıp şahsın 18 yıl sonra kemikleri bulundu
Elazığ'da 21 Mayıs 2003'te Ruhi Canpolat 'ın yakınları polise giderk kayıp ihabrında bulunmuştu, talihsiz adamın 18 sene sonra kemikleri bulundu.
Elazığ'da 21 Mayıs 2003'te Ruhi Canpolat (38) hakkında polise kayıp başvurusunda bulunuldu. Bunun üzerine çalışma başlatan güvenlik güçlerş, kayıp şahsa bir türlü ulaşamadı. Dosya, bu yıl 2 Şubat'ta yeniden ele alındı. 10 aydır süren çalışma sonrası polis ekipleri, Canpolat'ı öldürdüğü şüphesiyle 2'si kadın 9 kişiyi 4 Kasım'da gözaltına aldı. Canpolat'ı öldürdüklerini itraf eden üç kişi tutuklandı. Şüphelilerin, cesedi gömdükleri yeri tarif etmesi üzerine polis arama çalışması başlattı. Canpolat'a ait olduğu düşünülen kemikler, merkeze bağlı Sarıçubuk köyü kırsalında toprağa gömülü vaziyette bulundu. Kemikler, incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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