Türkiye Gazetesi

Bolu’da gençlerin garip kavgası hastanede bitti. İki grup arasında “dövmeni göstererek hava atıyorsun” diyerek başlayan bıçaklı kavga 2 kişinin yaralanmasıyla son buldu.



BİRİ ELİNDEN BİRİ SIRTINDAN BIÇAKLANDI

Olay, Büyük Camii Mahallesi Ahmet Yümnioğlu Sokak'ta bulunan parkta meydana geldi. İddiaya göre, parkta kalabalık halde bulunan farklı 2 gruptaki gençlerden birisi diğerine “Dövmeni göstererek niye hava atıyorsun?” dedi. Gençler arasında başlayan sözlü tartışma bir süre sonra bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, Ömür Ramazan Y. elinden, Tunahan S. ise sırtına aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.



SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan gençlere olay yerinde yaptıkları il müdahalenin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne götürdü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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