Türkiye Gazetesi

Rize'de evlerinde oturan iki arkadaş kabusu yaşadı. İddiaya göre arkadaşının elindeki silahın yanlışlıkla ateş alması sonucu vurulan genç ağır yaralanmasının ardından tedavi gördüğü hastanede öldü. Olayda elindeki silahı ateş alan şahsın ise yaralandığı öğrenildi.

2 GÜNDÜR YOĞUN BAKIMDAYDI

Olay, Birlik Mahallesi’nde 8 Aralık’ta gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ö.F.G. (25), M.A. (25) ve Tufan Yıldız (45) birlikte Yıldız’ın evinde oturduğu sırada Ö.F.G.’nin tabancası yanlışlıkla ateş aldı. Silahtan çıkan 7 kurşundan 3’ü Tufan Yıldız'a, 1’i Ö.F.G.’ye isabet etti. Yaralanan Ö.F.G. ve Tufan Yıldız yanlarındaki arkadaşları M.A. tarafından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Kendi silahıyla vurulan Ö.F.G.’nin hayati tehlikesi bulunmazken, 2 gündür yoğun bakımda olan Tufan Yıldız ise hayatını kaybetti.



Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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