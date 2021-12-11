Türkiye Gazetesi

Dün Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Samsun Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Diş Polikliniğinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, önceki gün hastanede Diş Hekimi Özlem Danacı'ya diş yaptıran hasta U.E., dün polikliniğe giderek takılan dişinin olmadığını söyledi. Bu sırada hasta tedavi eden Diş Hekimi Özlem Danacı, elindeki hastanın tedavisini tamamlayıp kendisinin tedavisi ile ilgileneceğini söyledi.

EVİNDE YAKALANDI

İddiaya göre, hasta U.E., Diş Hekimi Özlem Danacı'ya saldırıp saçını çekti, kafasına ve omuzuna yumruk atı. Bu sırada olaya müdahale etmek isteyen hemşire Ebru Bülbül'ü de darp eden saldırgan, oluşan kalabalıktan istifade ederek hastaneden kaçtı. Olay, polise haber verildi. Hasta kayıtlarından yola çıkarak saldırganın kimliğini tespit eden ekip, şahsı evinde yakaladı.

TUTUKLANDI

Salgan U.E., İlyasköy Polis Merkezine teslim edilirken, darp sonucu yaralanan Diş Hekimi Özlem Danacı ve hemşire Ebru Bülbül Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Özlem Danacı'nın hastanenin beyin cerrahi servisine yatışı yapıldı.

Polisteki sorgusu tamamlanan saldırgan U.E., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren U.E., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi

Muayene ücreti ödemedi, sağlık çalışanını rehin alıp darp etti Kahramanmaraş’ta bir şahıs, eşi olduğu iddia edilen kadının ve bebeğinin muayene ücretini ödemeyeceğini ileri sürerek sağlık çalışanını önce rehin aldı, daha sonra darp etti. Darp edilen sağlık çalışanı, şahıstan şikayetçi oldu.

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