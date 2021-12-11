Türkiye Gazetesi

Samsun, 50 yaşındaki kadının feci ölümüyle sarsıldı. Kablo sarkıtmak için çıktığı çatıda akıma kapılan talihsşz kadın, düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye yetiştirilen kadın, hayatını kaybetti.



3 KATLI BİNANIN ÇATISINDAN DÜŞTÜ

Bafra ilçesinde yaşanan olayda Kezban Haltan 3 katlı evinin çatısına kablo sarkıtmak için çıktı. Plastik tahliye borusunu yukarı çekerken kablo elektrik teliyle temas etti. 50 yaşındaki Haltan, elektrik akımına kapılarak çatıdan düştü. Yaralanan Kezban Haltan, Bafra Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Elektrik akımına kapılan 2 işçiden biri öldü, diğeri ağır yaralı Burdur'da elektrik akıma kapılan 2 işçiden biri hayatını kaybetti, diğeri ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

1 haftadır her yerde aranıyordu: Çatıda elektrik akımına kapılmış halde bulundu Çorum'da bir haftadır kayıp olan ve her yerde aranan 24 yaşındaki Bekir Güvenç, metruk bir binanın çatısında elektrik akımına kapılmış halde bulundu. Talihsiz gencin cansız bedeni itfaiye tarafından indirildi.