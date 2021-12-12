Türkiye Gazetesi

Ümraniye’de, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi Ersever Sokak üzerinde akaryakıt depolarının bulunduğu iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, sokakta güvenlik önlemi aldı.

Edinilen bilgiye göre, araçlar için kullanılan akaryakıt tankının bulunduğu konteyner depolarında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Ümraniye, Ataşehir, Sultanbeyli ve Dudullu’dan itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri işyerinde uzun süre soğutma çalışması yaptı. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangında işyerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

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