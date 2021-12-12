Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin güneyinde yetişen kamkat turunçgillerin küçük mücevheri olarak adlandırılıyor. Kabuğutla tüketilen tek narenciye olan meyve özellikle şeker hastaları tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Eskişehirli manav Emin Özkaya, yılın bu dönemlerinde toplanan kamkatın Eskişehir'de yaklaşık 5-6 yıldır bilindiğini belirtti. Meyvenin özellikle şeker hastaları tarafından tercih edildiğini söyleyen Özkaya Mersin’den gelen kamkatın kilosunun 30 TL olduğunu söyledi.

KABUĞUYLA TÜKETİLİYOR

Manav Özkaya, “Eskişehir'de 5-6 senedir satılıyor. Önceden bilinmiyordu. Şeker hastalarına çok faydası var, özellikle insülin kullanan vatandaşlar bunu yedikleri zaman rahatladıklarını söylüyorlar. Mevsim sonuna kadar bunu yiyorlar. 1 veya 1 buçuk ay sürüyor. Bu süre zarfında iğne yemeden bu meyve ile geçinen insanlar var. Gelip bana söylüyorlar ve çok çok alıyorlar. Günde 5-6 tane tüketiyorlar. Kabuğu tatlı, içi limon gibi ekşidir. Kabuğuyla tüketiliyor. Bunun reçelini de yapıyorlar, daha değişik yerlerde de kullanıyorlar. Bu memleketimizde yetişiyor, bunun ağacı bodurdur. Yurtdışına da gönderiliyor” dedi.

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