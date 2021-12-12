Türkiye Gazetesi

Jandarma Uzman Çavuş İsmet Can Yıldız, Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde trafik kazası geçirdi. Ağır yaralanan Yıldız, dün hayatını kaybetti. Merhum için memleketi Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Ardından Türk bayrağına sarılı tabutu helallik için baba ocağına getirildi. Daha sonra öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.



Muğla’da korkunç kaza: Uzman çavuş yanarak aracında can verdi Muğla-Fethiye karayolunda iki aracın kafa kafaya çarpması sonucu çıkan yangında aracı içerisinde kalan uzman çavuş yanarak hayatını kaybetti.

