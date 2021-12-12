Türkiye Gazetesi

Erzurum'da feci bir kaza meydana geldi, iki arabanın çarpışması sonucu 1 kişi canından oldu 9 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Ercan Eren yönetimindeki otomobil, Hınıs-Varto yolundaki Halilçavuş Kavşağı'nda, karşı yönden gelen Yusuf Peker idaresindeki otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.



1 KİŞİ ÖLDÜ, 9 KİŞİ YARALI

Kazada sürücü Peker hayatını kaybetti, diğer sürücü Eren ile iki otomobildeki 8 yaralı, ambulanslarla Hınıs Şehit Yavuz Yürekseven Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Eren, hastanede yapılan müdahalenin ardından helikopter ambulansla Erzurum'a sevk edildi. Kazanın yaşandığı bölgede yoğun sisin etkili olduğu öğrenildi.



Ankara'da feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.



Kazara arkadaşını öldürdü, kendisini yaralandı Rize'de, kazara ateşlendiği iddia edilen silah, 2 arkadaştan birinin ölümüne, diğerinin ise yaralanmasına sebep oldu.