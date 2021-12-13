Ankara emniyeti zehir tacilerine geçit vermiyor, il genelinde yapılan büyük operasyonlarda 363 kişi gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarında yakalanarak gözaltına alınan 363 kişiden 4'ü tutuklandı.
Operasyonlarda 3.6 kilogram metamfetamin, 2.1 kilogram esrar, 300 gram eroin, 2 bin 300 adet ecstasy ve 36 bin 800 adet sentetik ecza malzemesi ele geçirildi.
Tekirdağ'daki uyuşturucu operasyonunda 30 kişi tutuklandı Tekirdağ il genelinde zehir tacirlerine yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 190 kişiden 30'u tutuklandı.
Jandarma uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir şahsın evinin kapalı alanında uyuşturucu yetiştirdiği, başka bir kişinin de uyuşturucuları sattığı ihbarını alan jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda çok sayıda esrar ve uyuşturucu ele geçirildi.
Ankara'daki uyuşturucu operasyonlarında 363 kişi gözaltına alındı
Ankara genelinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 363 kişi gözaltına alındı.
Ankara emniyeti zehir tacilerine geçit vermiyor, il genelinde yapılan büyük operasyonlarda 363 kişi gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarında yakalanarak gözaltına alınan 363 kişiden 4'ü tutuklandı.
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