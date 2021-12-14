Türkiye Gazetesi

Olay, 02.00 sıralarında Esenyurt Üçevler Mahallesi 887 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken yapılan kontrolde yaşları 1,3,7 ve 9 arasında değişen 4 çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Artvin'de bir kafede yangın çıktı, 8 kişi hastaneye kaldırıldı Artvin'de bir kafede çıkan yangında 8 kişi yaralandı. Artvin Valisi Doruk, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını ifade ederek yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığını açıkladı.