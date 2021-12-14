Kaza, Amasya-Çorum karayolu Gökhöyük kavşağında meydana geldi.
İzmir’den Tokat’a giden Topçam firmasına ait Hakkı Tayfur’un kullandığı 60 BD 831 plakalı otobüs, yağıştan dolayı kayganlaşan yolda devrildi.
Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.
Yaralılar Amasya’daki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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