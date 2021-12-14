Türkiye Gazetesi

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçe Mahallesinde geçen Cuma günü meydana gelen olayda 22 yaşındaki Ömer Kaya tıraş olmak için Ercan Ocaklı’nın berber dükkanına geldi. Kaya tıraş olduğu sırada berber koltuğunda kalp krizi geçirdi. Kalp krizi geçiren genç adama ilk müdahale berber çalışanları tarafından yapıldı. İlk müdahalenin ardından olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Kaya’nın kalp krizi geçirdiği anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İLK MÜDAHALE BERBERDE YAPILDI

Hastanedeki tedavisinin ardından Ömer Kaya, yaş pasta alarak Ercan Ocaklı’nın dükkanına gelerek teşekkür etti. Ömer Kaya’nın sağlığının yerinde olduğu öğrenilirken Ercan Ocaklı, “Arkadaşlar bana seslendiğinde uzaktan bakınca Ömer’in düştüğünü gördüm. Tepkilerine bakınca kalp krizi olduğunu anladım. İlk müdahalenin ardından ambulans geldi. Şuan Ömer’in durumu iyi. Geçen gün de geldi pasta getirdi teşekkür için. Durumu iyi. İster istemez insan panik yapıyor, korku yaşıyor. Ancak bu tür durumlarda panik yapılacak bir şey yok. Panik yapmak kötü sonuçlar ortaya çıkarır” şeklinde konuştu.

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