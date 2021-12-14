Türkiye Gazetesi

Saat 15.00 civarlarında Kemer ilçesi açıklarında deniz üstünde iki hortum belirdi. Çevredekilerin korku dolu bakışları arasında hortumlardan biri yok olurken, diğeri de birkaç dakika sonra kıyıya yaklaşmadan gözden kayboldu.

GÖRENLER CEP TELEFONUNA SARILDI

Hortumları gören vatandaşlar ise cep telefonlarını sarıldı.

Tahtalı Dağı’nın zirvesindeki tatilciler ise doğa olayını 2 bin 365 metre yükseklikte izledi

Çeşme'de korku dolu anlar! Hortum önüne geleni yıktı Ünlü tatil merkezi Çeşme'de hortum hasara sebep oldu. Antalya'da da fırtına hayatı felç etti. Sel suları, seraları bastı, tekneler battı, uçaklar havalanamadı.

Çeşme'de hortum paniği: Evlerin çatılarında hasar oluştu İzmir'in Çeşme ilçesinde, sabah saatlerinde çıkan hortum, evlerin çatılarına zarar verdi.