Türkiye Gazetesi

Bilecik merkeze 10 kilometre uzaklıkta bulunan Küplü Köyü’nde bir cenaze töreni sonrasında 17 hanede 27 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Köy muhtarı Vakaların artmaması ve pozitif vakaların dışarı çıkmaması amacıyla köydeki 17 güvenlik kamerasından köyü izliyor. Kameralar sayesinde fırına ekmek almaya giden ve COVİD-19 testinin pozitif olan şahsın tespit edildiğini söyleyen muhtar, günde 3 defa da sokak aralarında devriye geziyor.

17 KAMERADAN KÖYÜ İZLİYOR

Muhtar Hüseyin Demirbaş, “Köy genelinde toplam 17 kamera var, 8 tanesi sokak aralarında, 6 tanesi camide, 3 tanesi köy girişinde. Buradan köyü komple takip edebiliyorum. Koronavirüslüleri de buradan takip ediyorum. Yani dışarı çıktıklarında anından yetkililere haber veririm. Geçen Hasan arkadaşımız fırına ekmek almaya gelmiş, onu buradan gördüm hemen ebeyi aradım. Dedim böyle böyle bu arkadaşımız koronavirüslüydü. Hemen kendisini aradım. Yanına gittim, bilinçsiz bir şekilde ekmek almaya gelmiş. Tekerrür etmeyeceğini söyledi. Evine gönderdim” dedi.

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