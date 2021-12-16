Türkiye Gazetesi

Sungurlu-Çorum karayolu Ulusoy Dağ tesisleri mevkiinde dağdan yola doğru 3 kaya parçası düştü. Kayalardan ikisi yol kenarına düşerken, biri ise yolun ortasında kaldı. Olayın meydana geldiği sırada Kadir Yarım (38) yönetimindeki kamyon, yola düşen kaya parçasına çarptı. Kazada kamyonda maddi hasar meydana gelirken, sürücü ise kazayı yaralanmadan atlattı.

Yola düşen kaya parçaları Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından yol kenarına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Gümüşhane'de feci kaza! Küçük çocuk canından oldu Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde meydana gelen feci kazada otomobilin çarptığı küçük çocuk kurtarılamadı. İddiaya göre, kadın sürücü çarpmanın etkisiyle panik yapıp fren yerine gaza basınca yere düşen çocuğun üzerinden geçti.

Cenazeye giden çift kaza yaptı: Koca öldü eşi yaralandı Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde vefat eden amcalarının cenazesine giden karı koca çifti taşıyan otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada koca hayatını kaybederken eşi ise yaralandı.