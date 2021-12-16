Türkiye Gazetesi

Afyonkarahisar'da araba duvara çarptı, 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Melik Dinç (27) idaresindeki 20 ABV 670 plakalı otomobil, Afyonkarahisar - Ankara kara yolunun 55'inci kilometresinde istinat duvarına ardından refüje çarptı.

Kazada, sürücü ile otomobildeki Cansu (29), Meral (26), Esma Sude (9), Arya Liva (2), Aden Elya (1) ile Ebrar Dinç (1) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Bayat Doktor Mete Tan Devlet Hastanesine kaldırılan 2 yaşındaki Arya Liva Dinç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Siirt'te tır kazası: 1 ölü Siirt’in Baykan ilçesinde gerçekleşen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır virajı alamayarak devrildi. Feci kazada tır şoförü canından oldu.



Gümüşhane'de feci kaza! Küçük çocuk canından oldu Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde meydana gelen feci kazada otomobilin çarptığı küçük çocuk kurtarılamadı. İddiaya göre, kadın sürücü çarpmanın etkisiyle panik yapıp fren yerine gaza basınca yere düşen çocuğun üzerinden geçti.